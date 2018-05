Man aangehouden na ontdekking cannabisplantage in Kobbegem

In Kobbegem bij Asse is in een oude vierkantshoeve aan het Ganzenbos is een installatie ontdekt om cannabis te telen. De ontdekking gebeurde na een brand. Intussen zijn 2 verdachten opgepakt en ze werden voorgeleid bij de Brusselse onderzoeksrechter. Eén van de 2 is aangehouden. In totaal werden zo'n 400 cannabisplanten aangetroffen.