Man die boeken in Halse bib besmeurde met uitwerpselen is gevat

De zogenaamde ‘boekenkakker’ in Halle is gevat. Het gaat om een man die bij de politie bekend stond voor gelijkaardige feiten.

Drie woensdagen op rij deed een onbekende in de bibliotheek van Halle zijn gevoeg op boeken en soms ook op een CD. Vandalisme dus met een geurtje aan. Schepen van Cultuur Mark Snoeck liet het daar echter niet bij en diende een klacht in bij de politie tegen onbekenden. Maar de man is intussen opgepakt en zou zich ook op andere locaties bezondigd hebben aan deze aparte vorm van vandalisme.