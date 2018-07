Man die inreed op ex-vrouw blijft in de cel

De 64-jarige voormalige postbode die vorige week opzettelijk is ingereden op zijn ex-vrouw in Londerzeel, blijft in de cel. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding. De man wordt verdacht van poging moord.

Vorige week dinsdag reed de zestiger frontaal in op een bestelwagen van bpost die werd bestuurd door zijn ex. Het koppel was recent uit elkaar gegaan, maar de zestiger kon de breuk klaarblijkelijk moeilijk verwerken. De 38-jarige vrouw kwam door de klap op de Maldersesteenweg gekneld te zitten en moest worden bevrijd door de brandweer.

De man zelf raakte slechts lichtgewond. Aanvankelijk had hij verklaard dat hij zijn ex-vrouw wilde doden bij botsing en daarbij zelf ook had willen sterven. Nu zegt de man dat het enkel een zelfmoordpoging was en dat hij wilde dat de vrouw daarvan getuige was.

De raadkamer besliste vanmorgen om zijn aanhouding te bevestigen. Hij blijft nog minstens een maand in de cel. Het slachtoffer mocht enkele uren na het ongeval het ziekenhuis al verlaten, maar was zwaar geschokt door de gebeurtenissen.