Man doodgeschoten na burenruzie in Linkebeek

In Linkebeek heeft een man van 74 zondagmiddag het vuur geopend op zijn 2 buurmannen. Eén van hen, een man van 60, is overleden. Het andere slachtoffer, een man van 50, raakte gewond aan zijn schouder. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. Volgens schepen Damien Thiéry (LB) ging het om een burenruzie.

De politie van de zone Rode werd rond 16u45 opgetrommeld voor een schietpartij in de Beukenstraat in Linkebeek. De agenten vonden er 2 mannen op hun buik in de tuin van een woning. Eén van hen was intussen overleden, de andere riep om hulp en had een schotwonde aan de schouder. Hij verklaarde dat een buurman op hen had geschoten.

Het parket van Halle-Vilvoorde liet de 74-jarige buurman oppakken voor verhoor en stuurde een wapendeskundige, een wetsdokter en het labo ter plaatse. De man wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Ook de onderzoeksrechter kwam zondag ter plaatse en moet nu beslissen over zijn verdere aanhouding.

De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend. Volgens schepen Damien Thiéry (LB) ging het om een burenruzie. Dat bevestigde hij aan de redactie van RTL-Info. (foto archief RINGtv)

De collega's van VTM maakte na afloop volgende beelden in de Beukenstraat.

