Bij Caterpillar in Grimbergen is gisteren een 43-jarige man om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat meldt Het Nieuwsblad. De man was aan het laden en lossen toen hij plots tussen de oplegger en zijn cabine terechtkwam. Hij was op slag dood.

Het ongeval gebeurde dinsdag in de late namiddag. Mogelijk was er een defect aan de rem van de oplegger waar het slachtoffer mee aan het werk was, maar verder onderzoek van het parket Halle-Vilvoorde moet meer duidelijkheid brengen. Ook het labo en de wetsdokter kwamen ter plaatse. Het parket nam camerabeelden in beslag in de hoop daarop meer te kunnen zien.

De omgekomen arbeider werkte niet zelf bij Caterpillar, maar voor het Antwerpse transportbedrijf Van Moer Logistics.