Man komt om het leven bij zwaar ongeval Herbout Tollembeek

In Tollembeek (Galmaarden) is vanmorgen een man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de Herbout.

"Het betreft een bestelwagen die een inhaalmanoeuvre schijnbaar verkeerd heeft ingeschat en tegen een vrachtwagen, die uit de andere richting kwam, is gebotst", aldus Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. De bestuurder van de bestelwagen overleefde de klap niet. De vrachtwagenchauffeur was in shock en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.De Herbout was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. (foto: Persinfo)