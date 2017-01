Man komt vast te zitten aan hek in Plantentuin Meise

In Meise heeft de brandweer gisteravond een man uit het hek van de Plantentuin moeten bevrijden. Hij kwam vast te zitten toen hij na sluitingstijd weg probeerde te geraken uit de Plantentuin.

Een man bevond zich gisteravond na sluitingstijd nog in de Plantentuin van Meise. Toe hij probeerde om over of door het hek te geraken, ging het fout. De man kwam vast te zitten en moest door de brandweer uit z’n hachelijke positie worden bevrijd. De brandweer moest een deel van het hek verwijderen. De man werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.