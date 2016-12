Man levensgevaarlijk gewond bij motorongeval in Sint-Pieters-Leeuw

Een 32-jarige motorrijder is vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

De man reed kort na 19 uur in de richting van Anderlecht toen een witte Volvo de parking van interieurzaak Infinity aan de rechterzijde van de weg afreed. De motard kon een botsing niet meer voorkomen en reed vol tegen de flank van het voertuig. Zowel hij als zijn motorfiets werden weggeslingerd. Een ziekenwagen bracht de dertiger in zeer kritieke toestand over naar het ziekenhuis. De twee inzittenden van de Volvo bleven ongedeerd. Omdat de omstandigheden zeer onduidelijk waren en de verklaringen nogal uit elkaar liepen, besloot het parket Halle-Vilvoorde een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen. De steenweg was daardoor tot 's avonds laat afgesloten in de richting van Halle.

Uit het verslag van de verkeersdeskundige blijkt nu dat beide partijen verantwoordelijk zijn. “Het zou gaan om een combinatie van onaangepaste snelheid van de motorrijder enerzijds en het niet verlenen van voorrang door de bestuurder van de auto anderzijds”, verklaart Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. Het is niet duidelijk hoe de toestand van het slachtoffer dit weekend evolueerde. (foto: Mozkito)