Man lost schoten in Leeuw en crasht tijdens vlucht

De dolgedraaide man trok gisterochten rond 5 uur de straat op met een jachtgeweer. Aan restaurant De Piste in de Burgemeesterstraat loste hij twee schoten. Niemand raakte gewond. De man zou z’n ex die in het restaurant werkt zo hebben willen bedreigen. Nadien vluchtte hij we in z’n wagen, maar ter hoogte van de rotonde aan de Lotstraat crashte hij. De politie kon hem oppakken.