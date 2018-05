Een dertiger uit Brussel die gisterenavond in het kanaal terechtkwam ter hoogte van de Graankaai in Halle, is verdronken.

Rond 17 u werden politie en brandweer opgeroepen naar het kanaal Brussel-Charleroi. Een man was ter hoogte van de Graankaai in het water gesprongen. Duikers van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwamen ter plaatse en even later werd de man uit het water gehaald.

De man werd nog gereanimeerd maar tevergeefs. De precieze omstandigheden van het voorval worden nog onderzocht.