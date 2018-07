Man rijdt ex-vrouw met opzet aan tijdens postronde

De twee leerden elkaar kennen bij Bpost en gingen samenwonen in Londerzeel. Maar een tijdje terug liep de relatie spaak, iets wat de man niet kon verkroppen. Gisterochtend reed hij opzettelijk frontaal in op de vrouw, die aan haar dagelijkse postronde bezig was.

De klap was enorm. Toch kon de man zonder problemen uitstappen, de vrouw moest door de brandweer uit haar wrak bevrijd worden. Beiden hielden lichte verwondingen over aan het ongeval. Aan toegesnelde omstaanders verklaarde de man het zijn bedoeling was dat zowel hij als zijn ex-vrouw zouden sterven in het ongeval. Daarop werd de man in de boeien geslagen door de politie. De vrouw mocht gisteren het ziekenhuis al verlaten, maar is wel enorm geschrokken.

"De man werd ter beschikking gesteld van het parket en en wordt vervolgd voor poging tot moord. Hij wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die beslist over zijn aanhouding," zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.