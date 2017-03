Man rukt hoofddoek af van moslima bij parkeerincident in Vilvoorde

In Vilvoorde is zaterdag een studente uit Mechelen verbaal en fysiek hard aangepakt bij een parkeerincident. Dat meldt De Standaard.

Zaterdag was de studente met haar mama onderweg naar de zaterdagmarkt in Vilvoorde. Toen ze zich wou parkeren langs de Mechelsesesteenweg, werd de parkeerplaats die ze op het oog had op de valreep ingepalmd door een andere bestuurder. De vrouw vond het niet erg hoffelijk maar ze wou zich niet boos maken. Ze parkeerde zich dan maar wat verder in de straat.

Toen ze uitstapte escaleerde de situatie. Een man maakte haar enkele verwijten, gaf haar een klap in het gezicht en trok de hoofddoek van haar hoofd. Toen ze een foto wilde maken van de man, nam hij haar smartphone af. Intussen had iemand de politie gealarmeerd die ter plaatse kwam. De man werd geïdentificeerd en zal een verklaring op het politiebureau moeten afleggen.