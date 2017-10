Man uit Overijse aan de basis van robotfoto 'De Reus'

De wellicht meest bekende robotfoto in de zaak rond de Bende Van Nijvel kwam mee tot stand door de beschrijving die Theo K. Uit Overijse gaf. Het is op basis van die foto dat familie en oud-collega’s van rijkswachter Christiaan B. de man herkenden als ‘De reus’. Dat schrijft De Standaard.

Theo K. Uit Overijse was in september 1985 met drie vrienden verkiezingsaffiches aan het plakken ter hoogte van de parking van de Delhaize in Overijse, toen de Bende van Nijvel er toesloeg. Eén van zijn vrienden werd als levend schild meegenomen in de winkel door de Bende, de rest van het groepje vluchtte weg en verwittigde de hulpdiensten. Theo K. zegt dat hij ‘de lange’ van de Bende goed kon zien, zegt hij in De Standaard.

Wat later dat jaar werd de zogenaamde robotfoto 19 op basis van zijn getuigenis getekend. Volgens Theo K. lijkt de uiteindelijke robotfoto sprekend op de man die hij gezien heeft. “Nu ik de foto’s van Chris B. zie, denk ik: ja, dat zou de Reus kunnen zijn,” zegt hij in de krant.