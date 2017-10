Man veroordeeld in 'cold case' na ongezien DNA-onderzoek

Op 20 mei 2010 werd bij toeval het levenloze lichaam van een vrouw teruggevonden in de gracht naast de E40 in Ternat. Het slachtoffer was een 43-jarige Brusselse prostituee, die met 22 messteken om het leven bleek gebracht. Het onderzoek zat jarenlang muurvast, tot de aangetroffen spermasporen overeen bleken te komen met die van bij een verkrachting van een vrouw uit Schaarbeek in 2009. Ze herinnerde zich nog dat haar aanrander een jongeman was die met een donkerkleurige Audi rondreed. Op basis van die verklaring voerde het gerecht in alle stilte een grootschalig DNA-onderzoek uit. Alle eigenaars van een donkerkleurige Audi die in de buurt van de plek woonden waar de vrouw verkracht werd, werden opgeroepen een DNA-staal af te geven.

In april 2015 bleek dat een van de DNA-stalen overeenkwam met beide spermasporen. Een 39-jarige verdachte werd opgepakt en aangehouden op verdenking van moord en verkrachting. De verdediging bleef volhouden dat de man niets met de dood van de Brusselse prostituee te maken had. Volgens zijn advocaat had hij inderdaad seks met haar gehad, maar was er geen bewijs van zijn betrokkenheid bij haar dood. Zo werd de vrouw het laatst gezien op 14 mei 2010 rond 3u30 ’s nachts aan het casino in Brussel en dateert het laatste signaal van haar gsm van 11u later die dag. Wat er in die periode daartussen gebeurde, blijft volgens de verdediging onduidelijk. De verdediging had de vrijspraak gepleit voor die feiten, alsook voor de verkrachting, maar het hof van beroep zag voldoende elementen om de dertiger te veroordelen. Het vonnis tot de veroordeling tot 20 jaar cel voor doodslag en verkrachting van de correctionele rechtbank werd dan ook bevestigd.