Manege Wemmel: autopsie op tiener brengt geen uitsluitsel

De autopsie op het lichaam van het 16-jarige meisje dat vorige donderdag dood werd aangetroffen op een Wemmelse manege, heeft aangetoond dat het meisje niet van een paard is gevallen of geen slag of stamp gekregen heeft. Verder onderzoek naar de doodsoorzaak blijkt nodig. Dat blijkt uit een bericht van het parket Halle-Vilvoorde. Alles lijkt er voorlopig op te wijzen dat de onfortuinlijke tiener onwel is geworden.

Vorige donderdagavond was in een manege langs de Frans Robbrechtsstraat in Wemmel het levenloze lichaam van een 16-jarig meisje uit Ganshoren aangetroffen. Ze was daar gevonden op de piste door iemand die een uitgebroken paard terugbracht. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een labo en een wetsdokter ter plaatse, die geen aanwijzingen vonden van betrokkenheid van een derde. Het parket liet een autopsie uitvoeren. Daaruit blijkt nu dat ze niet van het paard gevallen is en geen slag of stamp gekregen heeft, er waren geen verwondingen zichtbaar.

Verder toxicologisch en microbiologisch onderzoek zijn nodig om de doodsoorzaak te kunnen bepalen. Volgens Persinfo wordt ervan uitgegaan dat de tiener op de manege onwel is geworden. Volgens eerdere berichten zou het meisje gekampt hebben met hartproblemen.