Jean Stevens is 93 jaar oud en woont, net als zoon John, nog altijd in Nossegem bij Zaventem. Daar liggen ook de wortels van de familie Stevens. Midden april werd Maxim, het achterachterkleinkind van Jean geboren. Net als grootvader Filip woont Maxim samen met zijn vader Kevin in Kampenhout. Vooral in mannelijke lijn is een vijfgeslacht veeleer uitzonderlijk.