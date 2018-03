Mantelzorgcafé Merchtem zet mantelzorgers in de bloemetjes

In het kader van de Week van de Zorg organiseerden Ons Zorgnetwerk en Landelijke Thuiszorg vanmorgen in Merchtem een praatcafé voor alle mantelzorgers uit de buurt. Mantelzorgers kregen er een heerlijk ontbijt en woonden een infosessie bij waarin praktische en concrete tips werden aangereikt om de zorg te verlichten.

Ervaringen uitwisselen, daar draaide het om in het mantelzorgcafé vanmorgen in het CADO in Merchtem. Mantelzorgers zorgen voor een zorgbehoevende partner, ouder, familielid, kind of vriend. Ze zijn van cruciaal belang in de zorgsector, maar vandaag probeerden Ons Zorgnetwerk en Landelijke Thuiszorg eens voor hen te zorgen. “Mantelzorgers werken vaak achter de schermen en we wilden hen eens op de voorgrond plaatsen,” vertelt Sonia Benaets, coach gezinszorg bij Landelijke Thuiszorg.

'Zorgbehoevenden zouden verloren lopen'

Een van die mantelzorgers in het café vandaag, is André Cassimons. Hij verzorgt zijn echtgenote: “ik zorg voor de insulineinspuitingen die ze moet krijgen voor haar diabetes, maar doe ook het huishouden. Vroeger zou ik dat nooit gedaan hebben, maar nu is het allemaal mijn taak geworden.” André erkent hoe belangrijk mantelzorgers zijn in de zorgsector: “Mochten ze er niet zijn, zouden mensen met zorgen verloren lopen en niet weten hoe hun gezondheid aan te pakken.”

Marcel, die gebruik maakt van de diensten van het CADO Zorgcentrum in Merchtem, is alvast blij met de zorg die voor hem gedragen wordt: “ik vind dat heel gezellig. ’t Zijn allemaal mensen die ik intussen goed ken. Straks gaan ze me wassen, wat wil je nog meer als je 84 jaar bent, dan mooie vrouwen die jou wassen,” knipoogt hij.