Marathon voor modernisering spoor tussen Brussel en Denderleeuw

Spoorbeheerder Infrabel voert dit weekend werkzaamheden uit om de modernisering van de twee bestaande sporen tussen Anderlecht en Sint-Katharina-Lombeek te voltooien. Infrabel zet daar dit weekend zo’n vijftig mensen voor in die daar samen 52 uur non-stop aan werken. Sommige treinen zijn dit weekend omgeleid. Tegen eind dit jaar zal lijn L50A over vier sporen beschikken.

Eind januari 2016 werden de twee nieuwe sporen van de lijn L50C tussen Anderlecht en Sint-Katharina-Lombeek in gebruik genomen. Infrabel maakte van de gelegenheid gebruik om te starten met het moderniseren van de twee reeds bestaande sporen op lijn L50A, en dat over een lengte van 15 kilometer.

In het totaal werden elf bruggen aangepast en vernieuwd, waaronder een viaduct in Dilbeek dat 522 meter lang is. Dit weekend worden maar liefst 50.000 nieuwe dwarsliggers en zeshonderd nieuwe bovenleidingen geplaatst. Tegen eind dit jaar moeten de treinen tussen Anderlecht en Sint-Katharina-Lombeek over vier sporen kunnen rijden.

Omleiding

Door de werkzaamheden van dit weekend, wordt het treinverkeer omgeleid via de lijn L28 (Brussel-Zuid – Jette) en L50 (Jette-Denderleeuw). Hierdoor wordt de reistijd vijf tot tien minuten langer.

De heraanleg van de spoorlijn maakt deel uit van het GEN-project. Infrabel investeert in het totaal 525 miljoen euro in het project. De lijn Brussel-Gent-Kust is de drukste spoorlijn van het land. Dagelijks rijden er tussen Brussel en Denderleeuw 275 treinen, met tijdens de spitsuren 25 treinen per uur.