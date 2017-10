Marc Tordeurs wint prijs voor carnavalverdienste

Marc is al decennialang actief in de Halse carnavalswereld. Onder meer bij de carnavalsgroepen Dei van Sinte Roukes en de Mastellekes en als lid van carnavalsorganisator Halattraction heeft hij zich getoond als een bezieler van het zotskappenfeest. Maar vooral zijn werk als chauffeur van het prinsenpaar wordt enorm gewaardeerd. Van zodra de nieuwe prins en prinses verkozen zijn, kunnen zij in de volledige carnavalsperiode een beroep doen op een gratis privé-chauffeur van Halattraction. Marc Tordeur neemt die niet te onderschatten taak al 11 jaar op zich. Hij zorgt ervoor dat het prinsenpaar 2 maanden zorgeloos kan feestvieren en hij zorgt ervoor dat ze telkens weer veilig thuis geraken. “Marc loopt zelden in de kijker, werkt eerder in de luwte. Alleen al daarom verdient hij om eens serieus in de bloemen te worden gezet”, aldus de jury.