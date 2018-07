Marcel Belgrado (86) duwt CD&V-lijst Meise als tegenzet tegen LB+

Sinds 1970 zit Marcel Belgrado onafgebroken in de lokale politiek. Eerst als schepen van Brussegem, na de fusie in 1976 afwisselend als schepen (in totaal 12 jaar), burgemeester (6 jaar), oppositieraadslid (12 jaar), de laatste jaren als gemeenteraadslid en inmiddels is hij ook sinds vorige maand officieel ere-burgemeester van Meise. "Ik heb twee jaar geleden ook vrijwillig mijn schepenambt doorgegeven aan oud-secretaris Miel De Boeck (CD&V) om zelf als raadslid 'uit te bollen' en nog enkele dossiers op te volgen", zegt Belgrado. "Ik heb echt lang getwijfeld om nog kandidaat te zijn, maar heb zopas beslist om het wél te doen. Het feit dat verschillende CD&V-ers de partij verlieten om samen met liberalen de Lijst van de Burgemeesters (LB+) op te richten, voelt bij mij aan als een mes in de rug. Onder andere huidig burgemeester Jos Emmerechts, gemeenteraadsvoorzitter Steven De Ridder en schepen Wim Verbeke stapten over naar LB+. Dat doet pijn. Ik heb 18 jaar geleden nog Jos Emmerechts op de CD&V-lijst gebracht. Maar na de laatste verkiezingen zag ik dat er 'gemanoeuvreerd' werd. En uiteindelijk stapte Jos Emmerechts en andere ex-CD&V'ers over naar LB+. Er is bij mij iets gebroken."

"Wel zetelen"

"Of ik nog door één deur kan met Jos Emmerechts? Laat het me zo zeggen: ik zal nog een pint met hem drinken, maar ik praat niet meer over politiek met hem. Ik verloochen mijn ideaal niet en daarom steun ik de CD&V-lijst." Zal je ook zetelen? Belgrado: "In 2012 haalde ik 1.023 voorkeurstemmen als lijstduwer, iets wat weinigen nog hadden verwacht. Ik ga tegenwoordig veel naar begrafenissen van mijn kiezers en ik weet niet of ik nog verkozen geraak, maar ik zal er toch alles aan doen. Als ik voldoende stemmen haal, zal ik zetelen. In 2020 zal ik 50 jaar onafgebroken verkozen zijn in de gemeenteraad -als burgemeester, schepen of raadslid-. Dat zou ik toch nog graag meemaken om daarna de fakkel door te geven."

"Sportlaureaat"

Sommige kwatongen in de wandelgangen zeggen dat je misschien "te oud bent" om nog aan lokale politiek te doen? Belgrado: "Je bent maar zou oud als je je zelf voelt. Ik voel me nog altijd goed.Ik ben in de vorige legislatuur ook nog de oudste burgemeester van Vlaanderen geweest en als het even kan, zal ik er dus nog twee jaar bijdoen als de kiezer het wil."Het belooft alvast een spannende kiesstrijd te worden in Meise met alvast 3 (ex-)burgemeesters: Jos Emmerechts (ex-CD&V, nu LB+), Roger Heyvaert (Open VLD, LB+) en Marcel Belgrado (CD&V). Meise telt totnogtoe zes lijsten: LB+, CD&V, Samen Anders, N-VA en dan nog een aparte lijst rond N-VA-schepen Paul Van Doorslaer en allicht nog een liberale lijst met liberalen die niet overstapten naar LB+.