Martine Tanghe bezoekt voetbalmama’s in Vilvoorde

Voetbalclub Vilvoorde City en vzw Fast Forward organiseren dit schooljaar twintig oefensessies Nederlands voor anderstalige voetbalmama’s. Gisteren vond de eerste inspirerende gespreksavond plaats. Martine Tanghe was te gast en ging in gesprek met een twintigtal deelneemsters die samen Nederlands willen oefenen.

Het project ‘Vilvoordse voetbalmoeders: scoren met taal’ wordt ondersteund door het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. In heel Vlaanderen en in Brussel zijn er momenteel 21 projecten waarbij mensen op een informele manier hun Nederlands kunnen oefenen. Het Vilvoordse project van de voetbalmama’s is het enige in Vlaams-Brabant.

Faruk Akkus (Vilvoorde City): ‘Wij hebben meer dan 350 jonge spelertjes van diverse afkomst. Een groot aantal voetbalmama’s vergezellen hun kinderen naar de voetbaltrainingen en dat bracht ons op het idee om de anderstalige moeders, die soms uit een andere leefwereld komen, een aangename en nuttige activiteit aan te bieden, terwijl hun kinderen aan het sporten zijn. We wilden minstens 20 mama’s bereiken, en dat is al meteen gelukt. Het project is dus een succes.’

Peter Schoenaerts (Fast Forward vzw): ‘Met vzw Fast Forward proberen we sociocultureel kwetsbare doelgroepen te ondersteunen op het vlak van cultuur en onderwijs. We willen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengen en inspireren. Dat iemand als Martine Tanghe de tijd neemt voor ons oefenkansenproject is heel fijn. De voetbalmama’s waren erg enthousiast; ze hebben met veel interesse naar Martine geluisterd en haar vragen gesteld.’

De voetbalmama’s van Vilvoorde City zullen dit schooljaar twintig keer gratis kunnen deelnemen aan bijeenkomsten waarop geregeld een interessante spreekster wordt uitgenodigd. De mama’s mogen de gaste vragen stellen en gaan ook met elkaar in gesprek. De thema’s die aan bod komen, zijn erg divers, gaande van journalistiek tot EHBO, sport en gezonde voeding. Alle spreeksessies worden begeleid door vrijwilligers.