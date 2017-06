Maxime Verstuyft (restaurant Michel) naar finale ‘Eerste Maître d’hôtel van België’

De andere finalisten zijn Paul-Henri Cuvelier (restaurant Paul de Pierre in Maarkedal), Jason Eerbout (Bistro Mathilda in Ostende) en Kenzo Lauwereins (restaurant Vlass in Middelkerke). Het doel van de wedstrijd ‘Eerste Maître d’hôtel van België’ is het beroep en de expertise van zaalmeester in de schijnwerpers te plaatsen. De finale vindt, net zoals de wedstrijd ‘Eerste Kok van België 2018’, plaats op maandag 2 oktober 2017 in Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge. De vier finalisten zullen beoordeeld worden op o.a. hun voorkomen, talenkennis en organisatietalent, hun kennis inzake de etiquetteregels, het in goede banen leiden van een telefonische reservatie, de ontvangst van gasten, het correct opdekken van een tafel, het aanbevelen en serveren van dranken, de vaardigheid om een menu spontaan te kunnen aanpassen, de kennis inzake Belgische kazen en allerhande versnijdingen en de verschillen diensten kunnen toepassen.