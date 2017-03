Maximumstraf in beroep voor dodelijk homofoob geweld in Itterbeek

Op het proces in beroep rond de gewelddadige dood van kasteelconciërge Alain Fleurus uit Itterbeek, hebben de beklaagden een zwaardere straf gekregen. Kain K. en El Mahdi A. werden in eerste aanleg veroordeeld tot 14 jaar cel, maar in beroep kregen ze de maximumstraf van 15 jaar. Fleurus stierf in juli 2015 nadat hij door drie twintigers uit Galmaarden en Ninove zwaar werd toegetakeld omwille van zijn geaardheid.

Uit het onderzoek bleek dat drie twintigers met het slachtoffer hadden afgesproken via het internet. De man had seksuele avances gemaakt maar toen de jongeren, twee broers uit Galmaarden en een Franse vriend uit Ninove doorhadden dat ze met een homo aan het chatten waren, besloten ze om hem een lesje te leren. Ze timmerden de man in elkaar en gingen er vandoor van 120 euro. Enkele dagen later overleed de man aan zijn verwondingen. Fleurus was een bekende figuur in de regio. Hij was lange tijd postbode in Lennik en baatte er ook een tijdlang een café uit.

In eerste aanleg kreeg één van de twee broers een celstraf van 15 jaar, de andere broer en de vriend kregen 14 jaar cel. De twee laatste gingen in beroep tegen de uitspraak maar kregen daar nu ook de maximumstraf van 15 jaar cel.