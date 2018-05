Mechelse drugsbende dealde ook uitvoerig in onze regio

Het drugsnetwerk dat de lokale politie van Mechelen vorige week na intensief speurwerk blootlegde, was in minstens vier gemeenten in onze regio actief. Onderzoek wijst uit dat de drugstrafiek bijzonder professioneel verliep. Zeven twintigers uit Mechelen zijn aangehouden.

Reeds maandenlang voerde de politie van Mechelen een intensief onderzoek naar de bende. Vorige week konden, nadat bij huiszoekingen drugs, geld en wapens waren gevonden, zeven inwoners van Mechelen - allen twintigers - worden opgepakt. Over hun identiteit of afkomst werd niets bekendgemaakt. Vast staat dat de drugstrafiek deels vanuit de gevangenis werd gecoördineerd en dat de bendeleden erg professioneel te werk gingen: koeriers maakten gebruik van huurauto's en hotels deden dienst als safehouses. Zo werd op georganiseerde wijze gedeald in Ternat, Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Merchtem en Vilvoorde.

Volgens de jongste info gaat het bij de in beslag genomen vondst om enorme hoeveelheden cannabis, 285 pakjes cocaine en hasj, samen goed voor bijna 40.000 euro. Ook 50 gsm's, 4 weegschalen en verpakkingsmateriaal werden in beslag genomen. Ruim 100 speurders werkten mee aan de zaak, onder wie ook speciale eenheden van de federale politie. Lieselotte Claessens (Parket Antwerpen - afdeling Mechelen): "In een van de hotelkamers werden tijdens de huizoeking een overzicht van de bestellingen en een planning van de koeriers teruggevonden. Daaruit bleek dat sommige koeriers 150 klanten per dag hadden, wat toch neerkomt op een dagelijkse omzet van ongeveer 7500 euro."

Bij de actie werden in totaal 8 mensen tussen de 20 en 30 jaar opgepakt. Zeven van hen zijn aangehouden, een zwangere vrouw werd om medische redenen vrijgelaten. (Foto: Politiezone Mechelen-Willebroek)