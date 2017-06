Medewerkers Colruyt enthousiast over kantoorbus

De kantoorbus is een autocar die kantoormedewerkers vervoert vanuit een centrale locatie in hun woonomgeving tot aan hun kantoor. In de bus beschikken de werknemers over een individuele werkplek, veilig en snel internet, usb-aansluitingen en stopcontacten. De werkdag begint dus al op het moment dat de werknemers instappen en ook op de terugweg kunnen ze nog doorwerken. Colruyt erkende de reistijd dan ook als werktijd, waardoor de werknemers 's ochtends later naar hun werk konden vertrekken en/of 's avonds vroeger huiswaarts konden keren.

De reacties na het proefproject zijn zo positief dat Colruyt ondertussen een contract heeft gesloten met een autocardienst om de kantoorbus nog minstens 2 jaar verder te gebruiken. "We hebben voor het Colruytproject op basis van een bevraging van werknemers een kantoorbus ingericht die plaats biedt aan 26 mensen. Na afloop bleek dat er in de loop van de 6 maanden in totaal190 mensen gebruik van hadden gemaakt. 96 procent van hen zei achteraf dit verder te willen doen. Voor 70 procent was de kantoorbus zelfs een reden om verder bij Colruyt te blijven werken," zegt Jan Deman van de Beroepsfederatie van de Autocar- en Autobusondernemers.

Volgens Deman zullen andere bedrijven snel mee op de kar springen. "We hebben in Vlaanderen en Brussel een twaalftal industriezones gedetecteerd met een hoog potentieel. De herkomst van de werknemers is er gedetecteerd en tientallen potentiele kantoorbuslijnen gedefinieerd", aldus Jan Deman.