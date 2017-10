Medialaan (Vilvoorde) in handen van De Persgroep (Asse)

Mediagroep Roularta verkoopt z’n 50 procent van de aandelen in Medialaan, het bedrijf achter onder meer VTM en Q-Music in Vilvoorde, aan de Persgroep met thuisbasis in Asse. Een flinke aardverschuiving in medialand.

Roularta, uitgever van onder meer Knack, had de helft van de aandelen in Medialaan, het bedrijf in Vilvoorde dat onder meer VTM, Q2, Vitaya, Q-Music en JOE in z’n portefeuille heeft. Maar Roularta heeft nu beslist om die 50 procent aandelen te verkopen aan mede-aandeelhouder De Persgroep uit Asse, eigenaar van onder meer Het Laatste Nieuws en De Morgen. De Persgroep wordt zo 100 procent eigenaar van Medialaan.

Roularta doet niet alleen aandelen van de hand, het koopt zich tegelijk voor 50 procent in in Mediafin, de uitgever van de kranten De Tijd en L’Echo. Xavier Bouckaert, CEO van Roularta Media Group : "De impact van de digitale revolutie op de mediasector wordt alsmaar groter. Dit stelt alle mediabedrijven voor belangrijke uitdagingen, maar het biedt ook geweldige kansen voor mediabedrijven die een duidelijke focus hebben. Roularta Media Group heeft altijd een sterke marktpositie bekleed in local media en anderzijds op het vlak van nationale kwaliteitsmagazines. De toetreding in het kapitaal van Mediafin past perfect in die positionering. We zijn ervan overtuigd dat Medialaan bij De Persgroep in goede handen is en kijken met trots terug op een succesvol partnership dat 20 jaar geduurd heeft." Christian Van Thillo, CEO van De Persgroep: "De Persgroep is in België voornamelijk actief in media die zich richten tot een breed publiek. De uitbreiding van onze deelneming in Medialaan is van strategische waarde voor onze onderneming. De convergentie van alle media op het internet wordt elke dag belangrijker. We willen onze positie in de digitale markt substantieel versterken om lokaal te kunnen concurreren met de globale tech-spelers die deze markt domineren. De sterke audiovisuele marktpositie en expertise van Medialaan zullen daarbij zeker helpen."