Mediamarkt slorpt elektro-afdelingen van Makro op

Vorige zomer kondigde Makro een herstructurering nadat het in 2015 een nettoverlies had geboekt van 33 miljoen euro. Daardoor zouden ruim 500 van de 3.000 werknemers hun job verliezen. In Machelen en Sint-Pieter-Leeuw zouden 130 banen verdwijnen. Niet veel later toonde Mediamarkt en Vanden Borre interesse in de elektronica-afdelingen van Makro. Over die overname is nu ook een akkoord bereikt met Mediamarkt. Daardoor kan een deel van het personeel dat wordt afgedankt eventueel de overstap maken naar Mediamarkt.

Deze maand nog wordt gestart met de transformatie van de elektro-afdelingen in een Mediamarkt. De Makro-winkels van Machelen en Sint-Pieters-Leeuw komen als eerste aan de beurt.