Meer agenten en meer camera’s tegen inbrakenplaag Pajottenland

Het aantal inbraken in de politiezone Pajottenland is vorig jaar met 22% gestegen. Om deze plaag een halt toe te roepen, gaat de politiezone meer mankracht en camera's inzetten. Dat maakte de korpschef bekend tijdens een persconferentie in Kester.

In de zone Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) noteerde de politie vorig jaar 352 inbraken, een stijging met 22% in vergelijking met 2015. Meer inbraakpreventie is volgens de korpschef de boodschap. En ook meer inzet van technische middelen om de daders op te sporen. De politiezone gaat daarom een anoniem voertuig met ANPR-camera aankopen. Er komen ook camera’s met nummerplaatherkenning in Pepingen, Herne en Bever. Er komen ook 3 bijkomende trajectcontroles en meer politie-inspecteurs. “Dat is nodig. Door de terreurdreiging moeten we vaker steun leveren buiten de politiezone. Daarom hebben we beslist om ons korps te versterken met zeven personeelsleden wat toch een stijging is van tien procent", zegt korpschef Marc Hellinckx