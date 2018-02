Meer cultuurbeleving door livestreaming volgens Groen Asse

“We mogen trots zijn op het cultureel centrum in Asse. Maar bepaalde doelgroepen worden toch weinig of niet bereikt. Mensen in woonzorgcentra en andere minder mobiele mensen en ook jongeren zijn ondervertegenwoordigd bij voorstellingen. Ook is de kostprijs voor sommige mensen een drempel of is de zaal soms gewoon uitverkocht,” zegt Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen in Asse. “Om ook die doelgroepen te bereiken, is livestreaming een goede oplossing.”

Schepen Geert Heyvaert (CD&V) erkende op de gemeenteraad het potentieel van deze oplossing. Hij beloofde dan ook om de livestreaming pilootprojecten die elders lopen te laten opvolgen. En om dan ook in Asse hier mee aan de slag te gaan, wanneer dit voldoende onderzocht is.

Met livestreaming kan een breder publiek bereikt worden. De livestreaming kan zowel in een gesloten circuit gebeuren, bv. enkel voor de bewoners van een woonzorgcentrum en andere aanwezigen in het woonzorgcentrum. Of het kan ook via een betalende privépagina of een betalende eventpagina op Facebook aangeboden worden.



De financiële zaak is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Enkele voorbeelden van prijsbepalende elementen zijn opnametijd, extra grafische elementen (zoals ondertiteling), internetvoorzieningen, het aantal camera’s en of die al dan niet bemand zijn. De kosten kunnen beperkt worden door te investeren in een specifieke opleiding voor (een van) de eigen techniekers en door te investeren in de aankoop van degelijke materialen. Bv. een tablet uitgerust met een extra lens en een microfoon die omgevingsgeluid uitschakelt, waardoor enkel het geluid op de scène wordt opgenomen. Dit zijn geen zware investeringen, maar ze leveren wel een stream van goede kwaliteit op.

Het is volgens Groen Asse een goed idee om samen te werken, bijvoorbeeld in regioverband. Investeringen moeten dan maar één keer gebeuren voor de hele regio en ze worden gedragen door alle partners van het samenwerkingsverband.