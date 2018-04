Meer dan 1 op 3 kandidaat-huurders sociale woning is niet-Belg

1 op 7 sociale woningen in Halle-Vilvoorde wordt bewoond door mensen die niet beschikken over de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang opvroeg bij Vlaams minister van Wonen Homans.

Van zowat 7.500 sociale woningen die in Halle-Vilvoorde door de verschillende huisvestingsmaatschappijen (Providentia, Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, Woonpunt Zennevallei, Inter-Vilvoordse maatschappij voor huisvesting) worden verhuurd, worden er 1.012 bewoond door mensen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. 1 op 7 dus. Wat de wachtlijst betreft, is meer dan 1 op 3 kandidaat-huurders in Halle-Vilvoorde geen Belg.

Vlaams Belang reageert scherp op de cijfers: “Het laat zich raden wie het slachtoffer is van de massale intocht van vreemdelingen in onze sociale huisvesting. Dat zijn onze eigen behoeftigen. Gemiddeld moeten zij drie jaar wachten op een sociale woning,” zegt Klaas Slootmans, lijsttrekker voor Vlaams Belang in Halle-Vilvoorde.

Het Vlaams Belang dient - naar Deens voorbeeld - een voorstel van decreet in dat stelt dat een immigrant zich pas kandidaat kan stellen voor een sociale woning wanneer hij ten minste zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven heeft en ten minste gedurende drie jaar daarvan een inkomen uit arbeid heeft gehad en sociale zekerheidsbijdragen betaald heeft.