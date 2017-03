Meer dan 100 ouders brengen nacht door voor inschrijvingen College Vilvoorde

In Het College in Vilvoorde stonden de voorbije nacht meer dan 100 ouders aan te schuiven om hun kind vanmorgen tijdig te kunnen inschrijven.

Sinds woensdag hadden verschillende ouders reeds hun tenten opgeslagen aan het KTA Horteco in Vilvoorde. Oorzaak was het beperkt aantal plaatsen in de aangepaste studierichting ‘Tuin en Landbouw’ voor studenten met een leerachterstand. (Lees ook: Ouders kamperen al 5 dagen voor secundaire school KTA Horteco in Vilvoorde)

Ook in Het College in Vilvoorde startte vanmorgen om 9u de inschrijvingen maar om 4u30 vannacht waren eigenlijk alle plaatsen al ingepalmd. Zondagavond verzamelden de eerste ouders aan de schoolpoort. Via sociale media verspreidde het nieuws zich razendsnel waardoor er al gauw meer dan 100 ouders aan de schoolpoort stonden aan te schuiven. In Het College zijn er 100 beschikbare plaatsen in eerste jaar secundair onderwijs. 50 leerlingen staan intussen op een wachtlijst.

Vroeger stelde het probleem van kamperende ouders zich voornamelijk in de lagere scholen. Heel wat gemeenten werken daarom nu met een centraal aanmeldingsregister. Maar het capaciteitsprobleem verschuift intussen naar het secundair onderwijs. (foto's Anne Cornut)