Meer dan 1000 deelnemers voor eerste Naturarun Hoeilaart

Hoeilaart mag vandaag de spits afbijten van de Naturarun Series. Dat is een reeks Naturlopen die doorgaat op een aantal unieke locaties in België. Met meer dan 1.000 deelnemers is de eerste editie een schot in de roos.

De Naturarun Series wordt georganiseerd door Sportevents in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos. "We zijn al bekend op het gebied van Trailrunning", zegt Vincent Siringo, verantwoordelijke running van Sportevents. "Onze parcours zijn bekend omwille van hun uitdagend karakter. Met de Runners'Lab NaturaRun Series willen we vooral beginnende lopers de kans geven om ook aan onze events deel te nemen om zo de natuur te ontdekken".

Ook de snelle lopers kunnen deelnemen en krijgen zo de kans om nieuwe (bos)gebieden te ontdekken. In Hoeilaart is er vandaag de keuze tussen verschillende afstanden: 5, 12 of 20 kilometer. Voor elk wat wils dus. De start en finish is aan de B&B Hippo-Droom aan de Tumulidreef in Hoeilaart.

"We zijn enorm verheugd over de organisatie van deze NaturaRun Series", zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap Natuur en Bos. "De natuur voorziet ons letterlijk van zuurstof. Je kan er wandelen, fietsen, spelen en sporten...We vinden het belangrijk dat er een mooi aanbod is voor de burger."