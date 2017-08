Meer dan 115.000 muziekliefhebbers op Brussels Summer Festival

Het Brussels Summer Festival (BSF) heeft dit jaar meer dan 115.000 muziekliefhebbers gelokt. En dat is dan nog zonder de laatste festivaldag gerekend met headliner Pet Shop Boys op het Paleizenplein.

De organisatie van het Brussels Summer Festival blikt alvast tevreden terug. Want ondanks het wisselvallige weer van de voorbije dagen, lokte het Brussels stadsfestival nagenoeg evenveel muziekfans als vorig jaar. Vooral de zalen La Madeleine en de Magic Mirrors liepen aardig vol tijdens de natte zomeravonden. Er waren dit jaar ook opvallend meer buitenlandse bezoekers. Het Brussels Summer Festival verliep ook zonder noemenswaardige incidenten.

Gisteravond liep het Paleizenplein een laatste keer vol met enkele tienduizenden muziekfans voor het optreden van Pet Shop Boys. Het Brits duo had voor de gelegenheid alle grote hits in een zeer hedendaags jasje gestoken. Hiermee bewezen Neil Tennant en Chris Lowe dat ze geen hitwonder uit het verleden zijn maar een popgroep die geëvolueerd is tot een dancegroep.