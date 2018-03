Meer dan 20 verdachten doorverwezen in grootschalig drugsonderzoek Halle-Vilvoorde

Steeds meer gewestwegen in Vlaams-Brabant raken in slechte staat. Dat blijkt uit een rapport van Agentschap Wegen en Verkeer. 1 op de 4 gewestwegen in onze provincie scoren onvoldoende, 1 op de 10 is ronduit onveilig. Het Agentschap Wegen en Verkeer becijferde dat er bijna 120 miljoen euro nodig...