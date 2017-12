Meer dan 350 chauffeurs van De Lijn staan klaar tijdens nieuwjaarsnacht

Meer dan 350 chauffeurs staan vannacht paraat om feestvierders weer veilig thuis te brengen. Ook in onze regio kan je een zogenaamd feestbiljet kopen. Dat kost 3 euro en het is geldig van 31 december 18 u tot 1 januari om middernacht.

Het feestbiljet geldt op alle bussen van De Lijn, trams en speciale feestritten. Het biljet, dat 3 euro kost, was al te koop vanaf 18 december maar wie nog geen biljet op de kop kon tikken moet niet wanhopen, want vanaf 18 u vandaag is het ticket ook gewoon te koop bij de chauffeur. Vanaf dit jaar kan je overigens je feestrit betalen met een voordelig sms-ticket. Ook dat kost 3 euro. Al wat je moet doen is een sms 'EVENT' sturen naar 4484 en je ontvangt je sms-ticket op je gsm.

In de Vlaamse Rand en het Pajottenland is het feestaanbod van De Lijn mogelijk dank zij de steun van Asse, Beersel, Dilbeek, Halle, Kapelle-Op-Den-Bos, Lennik, Machelen, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Zemst en de intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland.

Meer info op www.delijn.be