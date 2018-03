Meer dan 50% te snel in zone 30 Melsbroek

De politie kreeg al een heel aantal klachten over het niet-respecteren van de zone 30 in Melsbroek. Er is ook sprake van agressief gedrag van ongeduldige chauffeurs tegenover mensen die zich wel aan de snelheidsbeperking houden. De politie van de zone KASTZE deed daarom vrijdag een extra controle in de Steenwagenstraat. De snelheid van 204 voertuigen werd gemeten. Maar liefst 110 chauffeurs of 54 % procent reed te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 71 kilometer per uur. Vijf chauffeurs die meer dan 30 km per uur te snel reden, mochten meteen hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen.