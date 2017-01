Meer dan 500 bezwaren tegen milieuvergunning Eurostadion

"We zijn werkelijk overstelpt met bezwaarschriften uit heel Vlaanderen”, vertelt burgemeester Marleen Mertens (CD&V) uit Grimbergen. “Er werden bezwaren ingediend door gemeenten als Wemmel en Vilvoorde en door organisaties. Maar vooral door individuen. Uit de teksten die ik al gelezen heb, blijkt dat er vooral grote bezorgdheid is over de gevolgen van het project voor de mobiliteit en de files op de Ring rond Brussel”, aldus Mertens. Maar de burgemeester wil zich momenteel nog niet inhoudelijk uitspreken over deze kwestie. "Wij moeten nu al deze bezwaarschriften verwerken en deze samen met ons advies doorsturen naar de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die een beslissing moet nemen over de milieuvergunning", aldus Mertens.

Het project dat Ghelamco op Parking C wil realiseren omvat een multifunctioneel complex met 60.000 plaatsen, horecafaciliteiten voor zo’n 10.000 mensen, bedrijfsruimten voor startende bedrijven en kantoren. Daarnaast is er een 'campusgebouw' gepland waar revalidatie voor onder meer sportkwetsuren zal worden aangeboden. Voorts is er ruimte voor bedrijven gespecialiseerd in revalidatieapparatuur evenals 600 kamers waar onder meer patiënten zullen kunnen overnachten. Tot slot staat er nog een paviljoen op stapel waarin onder meer een sportbibliotheek zal worden ondergebracht. De hele site is 17 ha groot die voor 70 procent zal bestaan uit een openbaar park.