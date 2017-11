Meer dan 600 bezwaarschriften tegen bouw Eurostadion

Bij de gemeente Grimbergen zijn meer dan 600 bezwaarschriften binnengekomen in het kader van het opnebaar onderzoek naar de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van het Eurostadion op Parking C. Het openbaar onderzoek loopt vandaag af.

Enkele maanden terug trok Ghelamco zijn bouw- en milieuvergunningsaanvrag voor de bouw van het Eurostadion in om ze te vervangen door een omgevingsvergunning. Bovendien paste Ghelamco het project op een aantal punten aan. Zo zou het stadion 10 % kleiner worden gebouwd dan aanvankelijk was voorzien. Niettemin reageerden omwonenden tijdens de infovergadering van 16 oktober in Grimbergen bijzonder sceptisch.

Nu blijkt dat er in het raam van het openbaar onderzoek meer dan 600 bezwaarschriften zijn binnengekomen. Het schepencollege van Grimbergen zal op 20 november een beslissing nemen over haar advies aan de Vlaamse regering ten aanzien van de vergunningsaanvraag. 14 Dagen later buigt de bevoegde Vlaamse administratie dan over de kwestie. Ondertussen is echter de buurtweg die door Parking C loopt nog steeds niet afgeschaft, waardoor er sowieso geen vergunning kan worden verleend.