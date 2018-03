Het afgelopen weekend waren de vrijwilligers van de vzw Krossers wel heel druk in de weer. Op twee dagen tijd zetten ze meer dan duizend padden, kikkers en salamanders over in de Abstraat in Overijse.

Krossers vzw helpt elk jaar amfibieën om een veilige oversteek te maken in de Abstraat in Overijse. Dit weekend en de komende week vindt er de grote paddentrek plaats. “Dit weekend hebben we echt een record gebroken”, zegt Alexander Janssens van vzw Krossers. “Op zaterdagavond hebben we met 18 vrijwilligers meer dan 700 padden, kikkers en salamanders overgezet. Over het hele weekend waren het er meer dan duizend.”

Foto: vzw Krossers