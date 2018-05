Meer dan een derde van de leerkrachten staakt in Don Bosco Groot-Bijgaarden

Op deze actiedag tegen de pensioenplannen van de federale regering staken heel wat leerkrachten, ook in onze regio. In het Don Bosco-instituut in Groot-Bijgaarden (Dilbeek) kwam ruim een derde van de leerkrachten niet opdagen. Daardoor werden de lessen geschrapt.

In het Don Bosco-instituut in Groot Bijgaarden staken 37 van de 100 leerkrachten. “Dat is iets meer dan een derde waardoor we het normale lesverloop hebben moeten afblazen, want dat konden we niet meer garanderen,” zegt directeur Bert Vermaanen.

Gisteren heeft de school haar leerlingen via een brief opgeroepen om niet te komen. Met resultaat, in totaal zijn er amper twintig leerlingen. Diegene die toch opdaagden worden opgevangen.

De directie merkt een breed draagvlak voor het protest tegen de pensioenplannen. Niet alleen leerkrachten die de pensioenleeftijd naderen, doen mee aan de staking. Het is al meer dan 10 jaar geleden dat op het Don Bosco-instituut nog zo veel leerkrachten thuisbleven. En daar toont de directie begrip voor: “Uiteindelijk is het eisenpakket dat nu op tafel ligt iets dat heel de onderwijssector aangaat. Iedereen zal slachtoffer zijn van de maatregelen die nu op tafel liggen. Dus daar hebben wij absoluut begrip voor.”