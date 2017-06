Meer dan een uur aanschuiven richting Huizingen

Het ongeval is intussen afgehandeld. Het verkeer trekt zich langzaam op gang. Maar hou best rekening met een extra wachttijd van een uur. Ook op de secundaire wegen in de buurt staat het verkeer muurvast. Het verkeer dat vanuit Halle richting Antwerpen moet, kan beter de buitenring nemen. Ook wie van het knooppunt in Ittre richting Gent moet kan beter een ommetje maken via de buitenring.

#R0 binnenring Ongeval Huizingen is afgehandeld, vanaf Halle gaat het stilaan weer vlot. Van Ittre neem je best nog even de buitenring →Gent pic.twitter.com/25FNb9zijx — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 13, 2017