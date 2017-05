Meer dan honderd ouders brengen nacht door aan Sint-Angela Ternat

In Ternat hebben de voorbije nacht meer dan 100 ouders gekampeerd aan de schoolpoorten van Sint-Angela om hun kind tijdig te kunnen inschrijven in het secundair onderwijs.

De inschrijving starten pas zaterdagochtend. Maar sinds vrijdagmiddag namen ouders het zekere voor het onzekere en sloegen hun tenten op aan de schoolpoort. De ouders hebben ook een wachtlijst opgesteld. Rond 21u werden al 130 leerlingen geregistreerd. Er zijn naar schatting zo’n 160 plaatsen beschikbaar.

De sfeer werd even grimmig toen een van de ouders de volgorde niet respecteerde. Om de gemoederen te bedaren werd er zelfs de politie bijgehaald.

Het probleem van kamperende ouders stelde zich vroeger alleen maar bij de lagere scholen in onze regio maar neemt nu dus ook uitbreiding naar het secundair onderwijs. In het lager onderwijs werd het probleem grotendeels verholpen in die gemeenten waar gewerkt wordt met een centraal aanmeldingsregister.