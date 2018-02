Meer mankracht voor onderzoek naar Bende van Nijvel: van 11 naar 30 speurders

Het team dat onderzoek voert naar de Bende van Nijvel, wordt vergroot van 11 naar 30 speurders. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens laten weten in de Kamercommissie Justitie. De reden is dat er honderden relevante tips die de afgelopen weken zijn binnengekomen.

Na de recente ontwikkelingen – waarbij een man uit Dendermonde op zijn sterfbed verkondigde dat hij deel uitmaakte van de Bende - liepen de afgelopen maanden maar liefst 800 tips binnen. 470 daarvan zijn interessant genoeg om verder te onderzoeken. Daarom breidt Geens het onderzoeksteam uit. "Dat team werd al uitgebreid met misdaadanalisten, leden van het Comité P en magistraten van het federaal parket. Als de rapporten van de misdaadanalisten klaar zijn, zal het speurdersteam nog worden uitgebreid van 11 naar 30 speurders", laat het kabinet van Geens aan de redactie van RINGtv weten.

De minister benadrukt ook dat alles zal worden onderzocht zodat er geen enkel element kan ontsnappen aan het dossier. Er komt onder meer een extra audit van de bewijsstukken die met het onderzoek kunnen te maken hebben.Verder wordt bekeken of de slachtoffers van de Bende een hogere schadevergoeding kunnen krijgen. Ook wordt het onderzoek mogelijk weggehaald worden bij de parketten van Charleroi en Bergen. Het federale parket zou belast worden met het onderzoek naar de Bende.

De Bende van Nijvel pleegde halfweg de jaren '80 bloedige aanslagen waarbij in totaal 28 mensen om het leven kwamen. 8 daarvan vielen in onze regio: 5 bij de overval op de Delhaize in Overijse, 1 bij de overval op de Colruyt in Halle, 1 bij de overval op de Delhaize in Beersel en 1 bij een overval op een restaurant, ook in Beersel.