Meer natuur op Horteco-school Vilvoorde

De tuinbouwschool in Vilvoorde wil op haar domein extra hagen en houtkanten, een vlinder- en bijentuin en een insectenmuur. Scholen die natuurprojecten realiseren die de biodiversiteit op of rond het schooldomein verhogen, kunnen rekenen op provinciale steun”, legt gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid Tie Roefs uit. “Kinderen en jongeren voelen zich gezonder in de natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom willen we de scholen groener maken, zeker en vast ook secundaire. Het is niet alleen belangrijk dat de scholen met het project de biodiversiteit verbeteren, maar het belang hiervan ook uitleggen aan de leerlingen’.