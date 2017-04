Meer veilige fietsroute tussen Lennik en Halle

Lennik gaat fors investeren in nieuwe fietspaden. Zo zullen er deze zomer fietspaden aangelegd worden in de Frans Van der Steenstraat en Frans Luyckxstraat. Dat moet de fietsroute van en naar Halle een pak veiliger maken.

Eerst zullen er voorbereidende werken uitgevoerd worden door Eandis. De netbeheerder zal in beide straten nieuwe elektriciteit- en gasleidingen plaatsen. Er komt ook een nieuwe straatverlichting. In augustus volgt dan de aanleg van een nieuwe betonweg en fietspad. Goed voor een investering van 900.000 euro.

Dit nieuwe fietspad zal aansluiten op de fietsweg in Elingen. Op die manier komt er een veilige fietsverbinding met Halle. Later zullen er ook fietspaden aangelegd worden in de Schapenstraat en de Negenbunderstraat.