Meerdere treinen staan stil in Diegem, reizigers onwel

In Diegem zitten 200 tot 300 passagiers vast op een trein zonder airco. Al het treinverkeer tussen Diegem en Zaventem is onderbroken. Door die onderbreking staan in de buurt meerdere treinen stil. Passagiers zijn onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht.

Iets na 15 uur viel een trein stil door een probleem met de bovenleiding. Omdat alleen technici van Infrabel dat probleem kunnen oplossen, moesten de passagiers een tijdlang aan boord van de trein blijven.

De gestrande reizigers kregen water. Maar omdat de trein geen airco heeft, heeft de NMBS - rekening houdend met de hite - toch beslist alle passagiers te voet langs de sporen te evacueren naar een nabijgelegen hotel. Zolang dat duurt, ligt het treinverkeer stil om de veiligheid van de reizigers te garanderen.

Door die onderbreking staan nog meerdere treinen in de buurt stil. In de treinen zijn enkele passagiers onwel geworde door de hitte. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Treinen worden omgeleid via Mechelen of beperkt tot Schaarbeek.

