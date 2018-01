Meerderheid inwoners Asse voorstander van een ringweg

De enquête werd ingevuld door zo'n 400 Assenaren. Daarvan sprak 79,44 % zich uit voor een ringweg. Een grote meerderheid en dus is er wel een groot draagvlak voor de ringweg, zegt woordvoerder Johan De Rop. Over welk tracé er precies moet worden gevolgd, doet de enquête geen uitspraak. Uit de bevraging kwam verder wel naar voor dat een hele grote meerderheid van de respondenten voorstander is van het bannen van zwaar verkeer uit alle dorpskernen.

Uit de enquête die N-VA uitvoerde in Asse blijkt voorts ook dat inwoners in het algemeen tevreden zijn over het aanbod aan culturele activiteiten in de gemeente. Alleen in Zellik is dat aanbod blijkbaar onvoldoende, want daar bedraagt de tevredenheidsgraad slechts 30 %.