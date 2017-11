Meerderheidspartij Klaver/N-VA wil in Steenokkerzeel geen aanplakborden meer voor affiches voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Maar daarover is binnen de meerderheid geen eensgezindheid.

Meerderheid Steenokkerzeel verdeeld over aanplakborden verkiezingen

“Aanplakborden zorgen voor een serieuze milieubelasting en het kost ook veel geld. Als het begint te regenen, waait alles eraf en mooi is het ook niet”, meent burgemeester Kurt Ryon van Klaver-N-VA. Bij de federale verkiezingen in 2010 besliste het gemeentebestuur al om de aanplakborden te bannen. Affiches op privéterreinen en folders in de brievenbus mogen wel nog. Maar het voorstel van Ryon voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar kan op geen eensgezindheid rekenen binnen het gemeentebestuur. Meerderheidspartij Open Vld wil wel nog aanplakborden.