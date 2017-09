Meeste drinkwater lekt weg in Vlaams-Brabant

Nergens anders verdwijnt zo veel drinkwater door lekkage als in onze provincie. Uit rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat per 100 liter drinkwater in het Vlaamse waternet er 17,8 liter verdwijnt als gevolg van lekken. In Vlaams-Brabant loopt dat verlies op tot 23,6 liter per 100 liter. En uiteraard moet de verbruiker ook voor dat weggelekte water betalen...

Voor alle duidelijkheid: niet alleen lekken zijn oorzaak van water dat verdwijnt. Volgens de watermaatschappijen vallen ook water dat gebruikt wordt voor het spoelen van leidingen, brandbluswater en diefstal onder 'niet geregistreerd waterverbruik'. Niettemin is het overgrote deel van het verlies wel degelijk te wijten aan lekkage.

Het probleem is zeer groot, want dagelijks lekt zo'n 180 miljoen liter drinkwater weg! Dat betekent concreet dat per 100 liter drinkwater in het Vlaamse waternet er welgeteld 17,8 liter verdwijnt. De krant De Standaard rekende uit dat er nogal wat regionale verschillen op te tekenen zijn. Zo zou in Vlaams-Brabant het verlies het grootst zijn. In onze provincie gaat per 100 liter water bijna een kwart (23,6 liter) verloren. Bij De Watergroep, de uitbater van het grootste net, gaat het om 21,4 liter.