Meeste ongevallen met fietsers en voetgangers in Machelen en Vilvoorde

In onze regio gebeuren de meeste ongevallen met fietsers en voetgangers op de gewestwegen in de gemeenten Machelen en Vilvoorde. Zo blijkt uit cijfers die Vlaams minister Weyts gisteren bekendmaakte. Machels schepen Dirk De Wulf zegt dat er nog te veel missing links zijn.

Met respectievelijk 40 en 37 ongevallen op gewestwegen per 50.000 inwoners waren Vilvoorde en Machelen vorig jaar duidelijk koplopers. In het algemeen doet de bredere luchthavenregio het niet goed in de statistieken (zie verder). Gezien het vele verkeer en de grote bedrijvigheid is Machels schepen van Mobiliteit Dirk De Wulf niet echt verrast door de cijfers.

Maar het is volgens de schepen wel een feit dat de Vlaamse overheid te lang gewacht heeft met infrastructuurwerken om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen. "Er is nu weliswaar de Woluwelaan die gaat heraangelegd worden , maar er zijn nog te veel missing links." Er is ook de moderne fietsersbrug aan de Haachtsesteenweg maar die brug sluit volgens de schepen niet aan op veilige fietspaden op de Luchthavenlaan, van de Peutiesesteenweg tot aan de rotonde met de vuist in Vilvoorde.

Het parkeerverbod dat de gemeente Machelen heeft ingevoerd op dit gedeelte van de Luchthavenlaan, maakt de toestand al iets veiliger voor fietsers, zelfs al is veiligheid op gewestwegen een Vlaamse bevoegdheid. "Gemeenten kunnen dus wel degelijk zelf een rol spelen", aldus schepen De Wulf.

Ongevallen op gewestwegen met kwestbare weggebruikers per 50.000 inwoners

Vilvoorde 40,7

Machelen 37,3

Zemst 30,3

Kampenhout 29,9

Steenokkerzeel 29,4

Grimbergen 28,6

Overijse 28

Zaventem 27,2

Gooik 27,1

Halle 26,1